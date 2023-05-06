"كشافة القنفذة" تقيم المعسكر الكشفي الوطني للهوايات

وكانت قوة المعسكر أكثرَ من 100 كشاف وجوال وقائد كشفي من المدربين والإداريين المشاركين في إنجاح البرنامج، وكان البرنامج حافلًا بالأنشطة المختلفة، من ضمنها زيارة وادي قنونا، وتنفيذ هايكنج بالوادي، وإقامة ورشة عمل بعنوان "لا تترك أثرًا" قدّمها المدرب المعتمد في الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج موسى المعيدي.