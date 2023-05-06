"كشافة القنفذة" تقيم المعسكر الكشفي الوطني للهوايات

أقامت الكلية التقنية بالقنفذة، المعسكر الكشفي التقني والبرنامج الوطني للهوايات، بدعم من صندوق المتدرب العام، وبإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة بقادتها وعميدها الدكتور ياسين حمد المقعدي، وبمشاركة كليات ومعاهد منطقة مكة المكرمة، ببرامج وأنشطة شملت أكثر من 20 هواية كشفية، ورحلة بحرية، ورحلة خاوية، وزيارات لبعض المواقع الأثرية، والأسواق الشعبية بقيادة مشرفي الأنشطة والقادة الكشفيين محمد المالكي وبكر التمبكتي.
وكانت قوة المعسكر أكثرَ من 100 كشاف وجوال وقائد كشفي من المدربين والإداريين المشاركين في إنجاح البرنامج، وكان البرنامج حافلًا بالأنشطة المختلفة، من ضمنها زيارة وادي قنونا، وتنفيذ هايكنج بالوادي، وإقامة ورشة عمل بعنوان "لا تترك أثرًا" قدّمها المدرب المعتمد في الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج موسى المعيدي.
وكذلك قام الكشافة بزيارة أكبر أسواق المحافظة الشعبية؛ للاطلاع على ما يعرض به من أدوات تراثية وحِرَف يدوية، والعديد من المعروضات والمأكولات الشعبية.