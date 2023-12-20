"أمير الشرقية" يرعى تخريج 571 من حفظة كتاب الله بالجمعية الخيرية

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حفل تخريج 571 حافظًا للقرآن الكريم من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة.
ودشن الأمير سعود بن نايف قاعة النور بمدرسة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما التابعة للجمعية بحي الفيصلية بالدمام.
وتخلل الحفلَ عرض مرئي عن الجمعية، ثم عرض آخر يوضح "مسيرة حافظ" منذ بدء التحاقه بحلقات الجمعية وحتى إمامته للمسجد.
وكرّم أمير المنطقة أثناء الاحتفال الرعاة والداعمين والجهات المشرّفة، وقدّم رئيس الجمعية درعًا تذكاريًّا لأمير الشرقية لرعايته ودعمه لأبنائه حفاظ القرآن الكريم.
من جانبه قال رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية عبدالواحد بن حمد المزروع إن "الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بالقرآن وأهله، يأتي امتدادًا للنهج الذي سارت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المؤسس طيب الله ثراه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء الذي جعل القرآن الكريم دستورها، فحصل لها بذلك الخير وعم الأمن والاستقرار".
وأشار "المزروع" إلى أن "عدد المستفيدين من أنشطة الجمعية بلغ أكثر من 46 ألف مستفيد هذا العام؛ بينما بلغ عدد الحفظة والحافظات الذين تم تكريمهم لهذا العام 985 من الحافظين والحافظات، واليوم نكرم 571 حافظًا للقرآن الكريم من أبناء هذا الوطن المبارك".
وتَقدم "المزروع" في ختام كلمته بالشكر لأمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، كما شكر كل مَن قدّم للجمعية دعمًا ماديًّا أو معنويًّا.