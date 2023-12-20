"أمير الشرقية" يرعى تخريج 571 من حفظة كتاب الله بالجمعية الخيرية

وأشار "المزروع" إلى أن "عدد المستفيدين من أنشطة الجمعية بلغ أكثر من 46 ألف مستفيد هذا العام؛ بينما بلغ عدد الحفظة والحافظات الذين تم تكريمهم لهذا العام 985 من الحافظين والحافظات، واليوم نكرم 571 حافظًا للقرآن الكريم من أبناء هذا الوطن المبارك".