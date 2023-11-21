"تعليم محايل" تشارك في "اليوم العالمي للطفل"

تشارك إدارة تعليم محافظة محايل عسير، في اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، لنشر الوعي بحقوق الطفل والدفاع عنه.
يأتي ذلك بهدف إبراز الجهود التي تقدمها المملكة للطفل وحمايته وتمكينه من حقه في التعليم، وإعداده وتطوير معارفه ومهاراته منذ وقت مبكر، لمواصلة رحلته التعليمية.
وقال مدير تعليم محايل عسير المكلف علي بن أحمد آل معنتر: إن الإدارة أعدت الجاهزية التوعوية لتنفيذ الاحتفاء بهذا اليوم، ومن ضمن ذلك توعية المجتمع بأهمية تنمية مهارات وسلوكيات الأطفال، عبر منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة للإدارة ومكاتبها والمدارس.
وأضاف "معنتر"، أن وسائل التواصل شملت توجيهات للأسر لبناء شخصية للأطفال أكثر تفاعلاً واستدامةً مع تطورات المستقبل.
بالإضافة لتناول جهود المملكة التي تقدمها للطفل في حمايته وتمكينه من حقه في التعليم، وإعداده وتطوير معارفه ومهاراته منذ وقت مبكر لمواصلة رحلته التعليمية في بيئة آمنة ومحفزة؛ لتعزيز فرص تطوير القدرات والمهارات في جميع المراحل الدراسية.