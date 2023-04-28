"تقويم فعاليات جدة" تُطلق عروض سيرك "دوسليه" بمشاركة 150 فنانًا من 11 دولة

أطلقت إدارة تقويم فعاليات جدة اليوم الجمعة عروض سيرك "دوسليه" ضمن فعاليات موسم جدة 2023، التي تم تطويرها خصيصًا لجمهور السعودية؛ للإقبال الكبير من الجمهور في الموسم الماضي.
وتفصيلاً، يُقدِّم "دوسليه" عرضًا استثنائيًّا لمحبي السيرك، بمشاركة 150 عضوًا من 11 دولة من أفضل الفنانين الدوليين في هذا المجال، الذين يجمعون بين الفنون المسرحية وعروض السيرك.
وتشتمل الفعالية، التي ستستمر لمدة شهر، على العديد من العروض المبتكرة التي تجمع بين الفنون الأدائية والجمباز والموسيقى والتفاعُل مع الجمهور.
واستغرق إنتاج عرض سيرك دوسليه Vizion في جدة هذا العام قرابة خمسة أشهر، ويُقدِّم عرضًا استثنائيًّا لجميع عشاق الفعاليات الفنية والمسرحية. ويعتبر هذا الإصدار بنسخته الحصرية من الفعالية مفاجأة للجمهور المحلي والزوَّار على حد سواء.