"تقويم فعاليات جدة" تُطلق عروض سيرك "دوسليه" بمشاركة 150 فنانًا من 11 دولة

وتفصيلاً، يُقدِّم "دوسليه" عرضًا استثنائيًّا لمحبي السيرك، بمشاركة 150 عضوًا من 11 دولة من أفضل الفنانين الدوليين في هذا المجال، الذين يجمعون بين الفنون المسرحية وعروض السيرك.