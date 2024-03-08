"بيئة أضم" تشارك في افتتاح "جامع ربوع العين"

كرّمت جمعية البر الخيرية بمركز ربوع العين، مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم عبدالرحمن بن رجب المالكي، اليوم؛ وذلك لمشاركته في افتتاح الجامع الجديد بمركز ربوع العين التابع لمحافظة أضم اليوم الجمعة 27/ 8/ 1445هـ.
يُذكر أن محافظ أضم بالإنابة علي عطية الزهراني افتتح اليوم أول وأكبر جامع على مستوى المحافظة، وأول جامع على مستوى منطقة مكة المكرمة يعمل مستخدمًا تقنية الذكاء الاصطناعي.
وجاء بناء هذا الجامع بمبادرة مباركة من جمعية البر الخيرية بمركز ربوع العين، حيث تم بناؤه على مساحة تقدر بـ (2.715) مترًا مربعًا، واستغرق بناؤه ما يقارب الثلاث سنوات، ويسعد اليوم أهالي مركز ربوع العين وقبل بداية الشهر الكريم ويستبشرون بهذا الجامع الكبير لأداء صلاتي التراويح والتهجد فيه.