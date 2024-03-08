"بيئة أضم" تشارك في افتتاح "جامع ربوع العين"

وجاء بناء هذا الجامع بمبادرة مباركة من جمعية البر الخيرية بمركز ربوع العين، حيث تم بناؤه على مساحة تقدر بـ (2.715) مترًا مربعًا، واستغرق بناؤه ما يقارب الثلاث سنوات، ويسعد اليوم أهالي مركز ربوع العين وقبل بداية الشهر الكريم ويستبشرون بهذا الجامع الكبير لأداء صلاتي التراويح والتهجد فيه.