جدة.. "مجمع الملك عبدالله الطبي" يُشارك في فعاليات اليوم العالمي للسرطان

شارك مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، ممثلاً بقسم تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية بالإدارة المساعدة للصحة العامة، في فعاليّات اليوم العالمي للسرطان والتي عقدت في أحد أسواق جدة، بهدف توعية زوار ومرتادي السوق ببرنامج صحي توعوي تثقيفي عن مرض السرطان.

اشتملت المشاركة على عرض استاند "كيف تقي نفسك من السرطان؟" وعدد من البوسترات والبروشورات والمطويات عن التغذية السليمة وعلاج السرطان، وعن الأطعمة التي تحارب السرطان، وكذلك عن التسوق الصحي، وأهمية الحفاظ على الوزن المثالي وممارسة الرياضة اليومية وتناول الفواكة والخضراوات وتجنب التدخين، بهدف تعزيز الصحة وتغيير الثقافة الصحية لرواد السوق حول مرض السرطان، إضافة إلى تعزيز الجوانب الصحية وتكثيف الجهود لنشر الوعي الصحي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من أهمية الوقاية وأثرها الكبير في تعزيز الصحة العامة وإيمانًا بأهمية التوعية وتفعيل الأيام الصحية لما لها من دور كبير وفعّال في الحد من انتشار الأمراض من خلال رفع مستوى الوعي بين سائر شرائح المجتمع المختلفة وحثهم على تحسين نوعية الحياة باتباع نمط حياة صحي وتعريفهم بأخطار الأمراض وإرشادهم إلى وسائل الوقاية منها سعيًا للعيش في حياة صحية وسليمة خالية من الأمراض بإذن الله.