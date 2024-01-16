"ترابط" تُعرف بخدماتها لرعاية المرضى خلال مهرجان النعيرية

تُشارك الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية "ترابط"، في فعاليات مهرجان ربيع النعيرية الثاني والعشرين، والذي ينظم لمدة تسعة أيام.
وقال مدير فرع الجمعية بالجبيل إبراهيم بن صالح السنين: إن الجمعية تشارك لأول مرة هذا العام في مهرجان النعيرية؛ لتعريف زوار المهرجان بخدامتها لرعاية المرضى، وآلية الاستفادة منها.
وأضاف "السنين"، أن من ثمار هذه المشاركة التعاون مع مستشفى النعيرية العام؛ لفتح نقطة تعريف داخل المستشفى لتقديم خدمات الجمعية للمرضى المحتاجين.
وأشار إلى أن "ترابط" تقدم خدمات طبية، منها توفير: الأجهزة الطبية للمرضى المحتاجين، والمواصلات، والسكن.
وتابع قائلاً: إن الجمعية منذ تأسيسها عام 1433هـ، خدمت 31 ألف مستفيد، ووفرت 67 ألف ليلة سكنية للمحتاجين من المرضى، إضافة إلى 3600 جهاز طبي.
كما أن من ضمن الخطة الاستراتيجية لعام 2024م، فتح مراكز متكاملة في محافظتي النعيرية وحفر الباطن.