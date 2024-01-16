"ترابط" تُعرف بخدماتها لرعاية المرضى خلال مهرجان النعيرية

وتابع قائلاً: إن الجمعية منذ تأسيسها عام 1433هـ، خدمت 31 ألف مستفيد، ووفرت 67 ألف ليلة سكنية للمحتاجين من المرضى، إضافة إلى 3600 جهاز طبي.