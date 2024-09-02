"بركة الدار".. مبادرة تستهدف كبار السن بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز

نفّذ مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، مبادرة "بركة الدار" التي تستهدف المرضى كبار السن المنومين في المستشفى بالتعاون مع الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" والجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية "أجواد".
وتَضَمن البرنامجُ تقديمَ مجموعة من الأنشطة التوعوية الصحية والاجتماعية شملت العديد من الفعاليات المصاحبة التي قُدِّم فيها عددٌ من الاستشارات الطبية والقصص الشعبية، وركن الأسئلة والمسابقات، وتوزيع الهدايا على الحضور من كبار السن.
واشتمل البرنامج على زيارة للمرضى المنومين كبار السن ممن لم تسمح لهم حالتهم الصحية بالمشاركة في الفعالية، وتم من خلالها تقديم الدعم المعنوي والهدايا والدعاء لهم بالشفاء العاجل.
وتأتي هذه المبادرة دعمًا لبرامج المسؤولية المجتمعية؛ حيث حرص المستشفى على الاهتمام بصحة كبار السن من خلال تنظيم الزيارات الدورية وإشراكهم في مثل هذه الفعاليات والأنشطة؛ مما ينعكس إيجابًا على صحتهم ورفع الروح المعنوية لديهم.
جدير بالذكر أن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز اعتُمد كمنشأة صديقة لكبار السن؛ حيث يضم كوادر طبية وعيادات متخصصة، بالإضافة إلى فريق داعم لخدمة كبار السن للوقوف على تلبية احتياجاتهم؛ لضمان تطبيق أفضل المعايير من مقدمي الرعاية الصحية بجودة عالية وآمنة للمستفيدين.