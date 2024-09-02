"بركة الدار".. مبادرة تستهدف كبار السن بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز

وتَضَمن البرنامجُ تقديمَ مجموعة من الأنشطة التوعوية الصحية والاجتماعية شملت العديد من الفعاليات المصاحبة التي قُدِّم فيها عددٌ من الاستشارات الطبية والقصص الشعبية، وركن الأسئلة والمسابقات، وتوزيع الهدايا على الحضور من كبار السن.