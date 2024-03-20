محافظ الأفلاج يطلع على خدمات المرضى ويتابع سير العمل بالمساجد

وكان محافظ الأفلاج قد قام بجولة، ظهر اليوم الأربعاء، وقف خلالها على سير العمل بمستشفى الأفلاج، واطلع على الخدمات المقدمة للمرضى المنومين والمراجعين ومركز الغسيل الكلوي؛ للتأكد من توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين.