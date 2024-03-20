محافظ الأفلاج يطلع على خدمات المرضى ويتابع سير العمل بالمساجد

قام محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم اليوم بجولة ميدانية تابع خلالها سير عمل إدارة المساجد، واطلع على الخدمات المقدمة للمرضى المنومين بمستشفى الأفلاج العام والمراجعين.
وكان محافظ الأفلاج قد قام بجولة، ظهر اليوم الأربعاء، وقف خلالها على سير العمل بمستشفى الأفلاج، واطلع على الخدمات المقدمة للمرضى المنومين والمراجعين ومركز الغسيل الكلوي؛ للتأكد من توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين.
وثمّن المحافظ، في ختام جولته، الجهود التي يبذلها منسوبو مستشفى الأفلاج العام، وأكد على بذل المزيد من الجهود لتقديم الرعاية الصحية للمستفيدين من خدمات المستشفى إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
من ناحية ثانية، زار محافظ الأفلاج اليوم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الأفلاج، وكان باستقباله مدير الإدارة فهد بن ناجي آل سلمان وموظفي الإدارة.
وشهدت الزيارة تفقّد سير العمل والحديث عن العديد من الموضوعات وتجهيزات مصليات العيد لهذا العام ومتابعة المساجد والجوامع خلال شهر رمضان، مثمناً لهم ما يقومون به من جهود.