تزامناً مع بداية العام الدراسي.. محافظ الزلفي يتفقد المدارس ويلتقي الطلاب

تفقّد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم عدداً من مدراس التعليم بالمحافظة والتقى خلالها مديري المدارس والمعلمين وأبنائه الطلاب، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي.
وفي التفاصيل، قام محافظ الزلفي مسفر العتيبي بزيارة لمدارس التعليم بالمحافظة، ووقف على سير العملية التعليمية في يومها الأول، مطمئناً على الاستعدادات والتجهيزات التي أعدتها إدارة التعليم والمدارس من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات.
والتقى "العتيبي" بالطلاب داخل الفصول الدراسية وتبادل الحديث معهم، وشارك في توزيع الكتب للطلاب، وحثهم على الحرص والجد من أول يوم دراسي، وأهاب بالاستفادة مما وفرته الدولة من دعم وتشجيع، مؤكداً أنهم رهان وأمل المستقبل لهذا الوطن العزيز ولمجتمعهم وأسرهم.
ونوه باهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بالتعليم، وحرص أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وتوجيهاتهما لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات.
وفي ختام الزيارة، ثمّن محافظ الزلفي ما لمسه من حرص إدارة التعليم على توفير كافة المتطلبات والتجهيزات لمختلف مدارس المحافظة في كافة المراحل التعليمية.
رافق محافظ الزلفي خلال جولته مدير إدارة التعليم سليمان بن عبدالله الخمشي الذي بدوره أعرب عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي على اهتمامه ومتابعته لبداية العام الدراسي ودعم مناشط التعليم المختلفة.