تزامناً مع بداية العام الدراسي.. محافظ الزلفي يتفقد المدارس ويلتقي الطلاب

وفي التفاصيل، قام محافظ الزلفي مسفر العتيبي بزيارة لمدارس التعليم بالمحافظة، ووقف على سير العملية التعليمية في يومها الأول، مطمئناً على الاستعدادات والتجهيزات التي أعدتها إدارة التعليم والمدارس من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات.