تراحم القصيم توقع عقد شراكة مع جمعية باذل للخدمات الاجتماعية

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات المجتمعية التي تدعم المستفيدين من خلال برامج الرعاية والعناية، وتعزيز التعاون المشترك والتنسيق والتكامل، والمساهمة في تطوير وتنمية عمل الطرفين وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.