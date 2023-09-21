تراحم القصيم توقع عقد شراكة مع جمعية باذل للخدمات الاجتماعية

وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة القصيم اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية باذل للخدمات الاجتماعية ببريدة.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات المجتمعية التي تدعم المستفيدين من خلال برامج الرعاية والعناية، وتعزيز التعاون المشترك والتنسيق والتكامل، والمساهمة في تطوير وتنمية عمل الطرفين وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومثل لجنة تراحم في توقيع الشراكة المدير التنفيذي أحمد بن إبراهيم الشريف، فيما مثل جمعية باذل المدير التنفيذي فهد بن عبد الرحمن الزهيري.