"القباع" يبحث مع مزارعي القنفذة كيفية تسويق منتجاتهم وإيصالها للأسواق المحلية

التقى محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع في مقر المحافظة اليوم، بعدد من مزارعي المحافظة ورجال الأعمال المستثمرين في المنتجات الزراعية، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس حسن المعيدي.
وتناول اللقاء حث المزارعين في إنجاح المهرجان الذي سيقام الثلاثاء القادم 1444/10/19هـ ولمدة خمسة أيام بساحة الاحتفالات لبلدية القنفذة على الكورنيش الغربي وفي موسمه الثاني عشر لعام 1444هـ-2023م، وأثناء اللقاء حث القباع المزارعين على بذل المزيد من الجهد وإظهار المحافظة على مستوى عال، لافتاً إلى أن الدولة -أيدها الله تعالى- وفرت جميع السبل للمزارعين.
وتطرق اللقاء إلى كيفية تسويق هذه المنتجات وإيصالها للأسواق المحلية، وتقديم الإرشادات الزراعية التي يحتاجها المزارعون لتطوير وتحسين منتجاتهم، والتنسيق لإقامة الدورات واللقاءات التوعوية في تحسين المنتج من قبل مكتب الزراعة.
كما ذكر محافظ القنفذة أن المهرجان تحت رعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وحرص الأمير على دعم هذا المهرجان منذُ أعوام سابقة وكذلك دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان.
وأشار المحافظ أن محافظة القنفذة تمتلك ثروة كبيرة في مجال الزراعة حيث بلغ لهذا العام 1444هـ عدد الأشجار 485 ألف شجرة مانجو بإنتاج سنوي قُدّر بـ 48500 طن ، يقدر بـ100كجم كمتوسط لإنتاج الشجرة الواحدة ، مع تنوع كبير في أشكال الإنتاج منها التومي ، جلن، هندي ، بلدي ، سانسيشن ، مصري، سوداني.