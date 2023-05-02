"القباع" يبحث مع مزارعي القنفذة كيفية تسويق منتجاتهم وإيصالها للأسواق المحلية

وأشار المحافظ أن محافظة القنفذة تمتلك ثروة كبيرة في مجال الزراعة حيث بلغ لهذا العام 1444هـ عدد الأشجار 485 ألف شجرة مانجو بإنتاج سنوي قُدّر بـ 48500 طن ، يقدر بـ100كجم كمتوسط لإنتاج الشجرة الواحدة ، مع تنوع كبير في أشكال الإنتاج منها التومي ، جلن، هندي ، بلدي ، سانسيشن ، مصري، سوداني.