"تعليم الرياض" ينظّم ورشة عمل عن برنامج "يسير" لذوي الذكاء الحدي

يذكر أن برنامج "يسير التعليمي" يهدف إلى تقديم خدمات التربية الخاصة لبعض الطلاب الموجودين في مدارس التعليم العام الذين لديهم انخفاض في التحصيل الدراسي في جميع المواد، ويقع "ذكاؤهم" ضمن الفئة الحدية، وكذلك الطلاب الذين يتلقّون الخدمات في المعاهد وبرامج التربية الفكرية وتكون قدراتهم أعلى من بقية زملائهم في المعاهد والبرامج، وأقلّ من مستوى أقرانهم في المدرسة العادية وفق منطلقات وتطلعات تؤدي إلى خدمة هذه الفئة عبر برنامج تربوي يتّصف بالمرونة وبمسمى يعبر عما سيقدم لهم تربويًّا وتعليميًّا ومهنيًّا، وهو برنامج يسير التعليمي لذوي الذكاء الحدي.