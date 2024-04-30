"مستشفى القنفذة العام" يجري أكثر من 74 ألف فحص مخبري خلال مارس

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن إحصائية الفحوصات اشتملت على فحوصات متنوعة مخبرية للمرضى وفحص العمالة، وكذلك فحوصات الزواج الصحي، وقد تم تنفيذ هذه الفحوصات بنجاح وتميز، مع توفير الرعاية الصحية المتميزة والمهنية للمرضى الذين استفادوا من خدمات المستشفى.