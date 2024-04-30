"مستشفى القنفذة العام" يجري أكثر من 74 ألف فحص مخبري خلال مارس

نشر مستشفى القنفذة العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي أحدث إحصائية له عن شهر مارس 2024، مؤكدًا أنه أجرى أكثر من 74908 فحوصات مخبرية.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن إحصائية الفحوصات اشتملت على فحوصات متنوعة مخبرية للمرضى وفحص العمالة، وكذلك فحوصات الزواج الصحي، وقد تم تنفيذ هذه الفحوصات بنجاح وتميز، مع توفير الرعاية الصحية المتميزة والمهنية للمرضى الذين استفادوا من خدمات المستشفى.
ويعكس هذا الإنجاز من مستشفى القنفذة العام الالتزام بتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة للمجتمع المحلي، علاوةً على إبراز الجهود المبذولة لتحقيق الرضى وسرعة التشافي للمرضى.