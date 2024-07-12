طالب من تعليم الطائف يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي 2024 في كازاخستان

يشارك الطالب عبدالله بن هاجد السبيعي من مدارس شروق المملكة العالمية، في أولمبياد ابن سينا الدولي للأحياء.
وهنّأ المدير العام للتعليم الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، الطالب وأسرته ومدرسته ومكتب التعليم، ومثمنًا جهود الشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي "قسم النشاط الطلابي"، في دعم الطالب ورعايته، والوصول به إلى منصات التكريم وتمثيل الوطن خير تمثيل.
وأكد أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حقّقها تعليم الطائف في عددٍ من المجالات على المستويين المحلي والعالمي، كما بارك للطلبة المشاركين تحقيقهم جوائز دولية في الأولمبياد، راجيًا لهم بالتوفيق والسداد.