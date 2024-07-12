طالب من تعليم الطائف يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي 2024 في كازاخستان

وأكد أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حقّقها تعليم الطائف في عددٍ من المجالات على المستويين المحلي والعالمي، كما بارك للطلبة المشاركين تحقيقهم جوائز دولية في الأولمبياد، راجيًا لهم بالتوفيق والسداد.