"جامعة جدة" تدمج "القانون والدراسات الإسلامية" في "كلية الشريعة والقانون"

وتم تكليف الدكتور محمد بن مرزوق المقاطي ليكون عميدًا للكلية الجديدة، وهو خبير ومهتم في مجال القانون والشريعة، حيث سيقود كلية الشريعة والقانون ليحقق الأهداف المرجوة من الكلية، وهو من الكوادر المميزة في الجامعة.