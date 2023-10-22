"جامعة جدة" تدمج "القانون والدراسات الإسلامية" في "كلية الشريعة والقانون"

أعلنت جامعة جدة في هيكلتها الجديدة دمج كلية القانون مع كلية القرآن والدراسات الإسلامية، لتكوين "كلية الشريعة والقانون" بهدف تقديم بيئة تعليمية فريدة تجمع بين الدراسات الشرعية والقانونية تحت سقف واحد، لخدمة احتياجات الطلاب والمجتمع.
وتم تكليف الدكتور محمد بن مرزوق المقاطي ليكون عميدًا للكلية الجديدة، وهو خبير ومهتم في مجال القانون والشريعة، حيث سيقود كلية الشريعة والقانون ليحقق الأهداف المرجوة من الكلية، وهو من الكوادر المميزة في الجامعة.
كما كلفت الجامعة الدكتور سلطان بن بدير العتيبي وكيلاً للكلية للشؤون التعليمية والتطوير، وسيعمل على تحسين البرامج الأكاديمية وتطويرها بشكل مستدام، و"العتيبي" من الكفاءات الأكاديمية الذين لهم الأثر الكبير في كليته إبان ترؤسه قسم التفسير وعلوم القرآن خلال السنوات الماضية وله مؤلفات وأبحاث وبرامج تلفزيونية في مجال تخصصه أثنى عليها العلماء وأهل الاختصاص .
كما تم تكليف الدكتور حسام بن إبراهيم فلاتة بمنصب وكيل الكلية للبحث والابتكار، وله العديد من المشاركات الصحفية والإعلامية، حيث سيعمل على تعزيز البحث العلمي وتنمية مشروعات الابتكار في مجال الشريعة والقانون.
ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في جامعة جدة ويعكس التزامها بتقديم تعليم متميز وشامل يحقق رؤية جامعة جدة ( الجامعة السعودية الحديثة ) وبرامج تركيزها، والتي تؤدي بدورها إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتوقع أن يُسهم هذا الدمج في تطوير بيئة تعليمية مبتكرة تلبي تطلعات الطلاب وتحقق تميزًا أكاديميًا في مجالات الشريعة والقانون.