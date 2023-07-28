"تنمية الدرعية" تختتم برنامجها الصيفي لتنمية المهارات لدى الأطفال والناشئة

وقدَّم "العشان" شكره وامتنانه لجميع القائمين على هذا البرنامج، وجميع المتطوعين والمتطوعات المشاركين؛ لما بذلوه من جهود، والعمل على إظهار البرنامج بأبهى صورة.. كما قدم شكره للكابتن صالح الداوود، لاعب كرة القدم السعودي سابقًا أحد أبرز المدافعين في كرة القدم، على حضوره نهائي كرة القدم، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات.