"تنمية الدرعية" تختتم برنامجها الصيفي لتنمية المهارات لدى الأطفال والناشئة

اختتمت جمعية التنمية الأهلية بالدرعية أمس الخميس برنامجها الصيفي لهذا العام، الذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.
وتضمَّن البرنامج العديد من الفعاليات والفقرات الثقافية والدورات التدريبية المتنوعة في جو يملؤه المتعة والمرح للأطفال بنين وبنات، مثل المستثمر الصغير، وسيدة الأعمال الصغيرة، ودوري كرة القدم للناشئين، وكذلك فعالية تراثنا أصالة.
وتفصيلاً، جاء ذلك بمشاركة عدد من شركاء النجاح، في طليعتهم هيئة تطوير بوابة الدرعية، وشركة المراعي، ونادي الدرعية السعودي، وبمشاركة مكتب تعليم الدرعية والثانوية الأولى للبنات بالدرعية، كما شارك وجف للرياضة، ومخابز وحلويات سلة القمح، وكذلك لايف الدرعية، وصحيفة الدرعية الإلكترونية.
وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية بالدرعية سلطان العشان أن الجمعية تحرص على تطبيق دورها الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية البرامج الصيفية الهادفة إلى المنفعة وتنمية المهارات للبنين والبنات، وزرع خبرات جديدة، وكذلك ملء وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة خلال وقت الفراغ.
وأضاف "العشان" بأن البرنامج هذا العام حظي بالعديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية المميزة، التي تم إعدادها بعناية فائقة؛ لتتواءم مع متطلبات واحتياجات الأطفال والناشئة.
وقدَّم "العشان" شكره وامتنانه لجميع القائمين على هذا البرنامج، وجميع المتطوعين والمتطوعات المشاركين؛ لما بذلوه من جهود، والعمل على إظهار البرنامج بأبهى صورة.. كما قدم شكره للكابتن صالح الداوود، لاعب كرة القدم السعودي سابقًا أحد أبرز المدافعين في كرة القدم، على حضوره نهائي كرة القدم، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات.
يُذكر أن جمعية التنمية الأهلية بالدرعية تُنفِّذ العديد من البرامج التنموية على مدار العام.