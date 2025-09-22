محافظ شرورة يدعو للاستعداد المبكر لاحتفالات اليوم الوطني الـ95

في خطوة لافتة، دعا محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، الجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة إلى الاستعداد المبكر لاحتفالات اليوم الوطني الـ95 للمملكة.
وأكد "العنزي" خلال اجتماعه مع مديري الإدارات ورؤساء المراكز أهمية إبراز مظاهر الفرح والاعتزاز بالمنجزات الوطنية، مشدداً على أن تكون الفعاليات شاملة لجميع الفئات العمرية، مع مراعاة الطابع الوطني والهوية السعودية.
كما شدد المحافظ على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لضمان نجاح الفعاليات، لافتاً إلى أن اليوم الوطني يمثل مناسبة عزيزة تتجدد فيها مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته.
وأشار إلى أن المحافظة ستشهد عدداً من البرامج الثقافية والترفيهية والعروض الشعبية التي تعكس تراث المنطقة وتاريخها، داعياً الأهالي إلى المشاركة الفاعلة في هذه المناسبة الوطنية.