أمانة تبوك تضبط عاملاً من إحدى الجنسيات الآسيوية يقوم بتحضير الأطعمة داخل منزل شعبي

ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة التراخيص والامتثال وبالتعاون مع الضبط الميداني، عاملًا من إحدى الجنسيات الآسيوية يقوم بتحضير الأطعمة داخل منزل شعبي يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية اللازمة لإعداد الأطعمة وحفظها.
وقالت الأمانة إن الفرق الرقابية عثرت داخل الموقع على مواد غذائية متنوعة بلغ مجموعها أكثر من 600 كجم من السكر والطحين والحمص والسميد والمعجنات والحلويات والخميرة، إضافة إلى أواني متنوعة غير صالحة للاستخدام.
وأكدت الأمانة تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالف وتسليم العامل للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، مشددة على استمرار الحملات الرقابية للحد من الممارسات العشوائية وحماية الصحة العامة وجودة الغذاء، داعية كافة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عما يلاحظونه من ممارسات مخالفة من خلال تطبيق بلدي أو رقم البلاغات الموحد940.