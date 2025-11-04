أمانة تبوك تضبط عاملاً من إحدى الجنسيات الآسيوية يقوم بتحضير الأطعمة داخل منزل شعبي

وقالت الأمانة إن الفرق الرقابية عثرت داخل الموقع على مواد غذائية متنوعة بلغ مجموعها أكثر من 600 كجم من السكر والطحين والحمص والسميد والمعجنات والحلويات والخميرة، إضافة إلى أواني متنوعة غير صالحة للاستخدام.