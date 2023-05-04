أمير تبوك يشيد بدور صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الخميس، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية المكلف بالمنطقة، سعود بن محمد الـعــطـوي، الذي قدم للسلام عليه، بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع.
ورحب أمير تبوك بـ"العطوي"، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، مشيدًا بدور الصندوق ودعمه للتنمية الزراعية بالمنطقة، مؤكدًا خدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم.
ونوه إلى ما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، مؤكدًا أهمية المنطقة في المجال الزراعي.
من جهته أعرب "الـعــطـوي"، عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما يلقاه الصندوق من دعم وتوجيه متواصل منه للقطاع الزراعي بالمنطقة.
كما نوه إلى الدور الكبير لجائزة الأمير فهد بن سلطان، للمزرعة النموذجية، والتي ساهمت في تطور الزراعة بالمنطقة، وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين.