أمير تبوك يشيد بدور صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الخميس، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية المكلف بالمنطقة، سعود بن محمد الـعــطـوي، الذي قدم للسلام عليه، بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع.