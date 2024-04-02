يستهدف 850 مستفيدًا.. محافظ الليث يُدشن مشروع "فرحة عيد" بجمعية البر

دشّن محافظُ الليث عمران بن حسن الزهراني، مشروع "فرحة عيد" لمُستفيدي جمعية البر الخيرية بالمحافظة بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد المهداوي؛ والمدير التنفيذي للجمعية أحمد الحاتمي.
واستمع المحافظ خلال اللقاء لشرحٍ تفصيلي عن أبرز مشروعات ومبادرات الجمعية ومنها مشروع "فرحة عيد" الذي يستهدف أكثر من 850 مستفيدًا بمبلغ 426 ألف ريال؛ وكذلك البرامج التي تُنفذها خلال شهر رمضان؛ تضمنت مشروع السلال الغذائية؛ ومشروع إفطار صائم داخل المحافظة والحرم المكي؛ ومشروع سحور الصائمين بالحرم المكي؛ والقسائم الشرائية؛ ومشروع زكاة الفطر وكسوة العيد بمبلغ إجمالي يتجاوز 3 ملايين ريال.
وثمّن المحافظ الدور المُهم والمحوري للقطاع غير الربحي والذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي بدعمٍ من القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ مُشيدًا بالعمل الذي تقدمه الجمعية من خلال تلمسها ومتابعتها للأسر المعوزة في المحافظة وتلبية التزاماتها، علاوةً على الدور الذي تقدمه في الشراكات المجتمعية من خلال برامج الدعم للأسر المنتجة وغيرها.
وقال "المهداوي" إن الجمعية بحثت أوضاع الأسر وتلمست احتياجاتها الفعلية، لتقدم لهم جميع الخدمات، مشيرًا إلى أن الجمعية سعت للاستفادة من التقنية الحديثة في مجالات عملها والتواصل مع المستفيدين، مما أسهم في إيصال المساعدات لمستحقيها في وقتها؛ مُقدمًا شكره للمحافظ في رؤيته الهادفة إلى تعزيز خدمة المستفيدين من الجمعية وأبناء المحافظة والمراكز التابعة لها.