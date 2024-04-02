يستهدف 850 مستفيدًا.. محافظ الليث يُدشن مشروع "فرحة عيد" بجمعية البر

وقال "المهداوي" إن الجمعية بحثت أوضاع الأسر وتلمست احتياجاتها الفعلية، لتقدم لهم جميع الخدمات، مشيرًا إلى أن الجمعية سعت للاستفادة من التقنية الحديثة في مجالات عملها والتواصل مع المستفيدين، مما أسهم في إيصال المساعدات لمستحقيها في وقتها؛ مُقدمًا شكره للمحافظ في رؤيته الهادفة إلى تعزيز خدمة المستفيدين من الجمعية وأبناء المحافظة والمراكز التابعة لها.