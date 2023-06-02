بشعار "ممرضاتنا مستقبلنا".. "النعيرية العام" يحتفي بخريجات الرعاية الحرجة

أقام مستشفى النعيرية العام – أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي - حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض تحت شعار "ممرضاتنا مستقبلنا"، وذلك تأكيداً للدور الحيوي الذي يؤديه الكادر التمريضي في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، والاعتراف بعملهم الجاد وتفانيهم والتزامهم بتحسين صحة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وتفصيلاً، قال حمد القحطاني مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية، إن الاحتفال باليوم العالمي للتمريض يعد مناسبة عظيمة وهامة إيماناً وتقديراً لجهوده المبذولة للرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأكد "القحطاني" أن الكادر التمريضي يلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في تقديم خدمات الرعاية الصحية وله أدواره ومسؤولياته المهمة والحاسمة في منظومة الرعاية الصحية بوجه عام، وخلال جائحة فايروس كورونا ظهرت أهمية التمريض بقوة، حيث شكل التمريض ركيزة أساسية في خط الدفاع الأول الذي تصدى للجائحة بعد توفيق الله سبحانه.
وأضاف: أثبتت الكوادر التمريضية قدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية التي تعامل معها القطاع الصحي بمملكتنا الغالية بكل كفاءة واقتدار في ظل ما خطهُ ولاة أمرنا - حفظهم الله - بأن وضعوا الإنسان أولاً وسخروا كافة الإمكانيات لمواجهة هذا الوباء الخطير، فقوبل أبطال الصحة بالاحتفاء والتشجيع والدعم من قيادتنا الرشيدة والمجتمع المحلي والدولي.
من جانب آخر، شهد الحفل تكريم خريجات برنامج الرعاية الحرجة الذي نفذته وزارة الصحة، وهدف إلى زيادة أعداد التمريض السعودي في أقسام العنايات الحرجة لضمان جودة وسلامة الرعاية التمريضية المقدّمة، وأسهم كثيراً في اكتسابهن للمعرفة والمهارات المهمة.