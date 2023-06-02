بشعار "ممرضاتنا مستقبلنا".. "النعيرية العام" يحتفي بخريجات الرعاية الحرجة

وأكد "القحطاني" أن الكادر التمريضي يلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في تقديم خدمات الرعاية الصحية وله أدواره ومسؤولياته المهمة والحاسمة في منظومة الرعاية الصحية بوجه عام، وخلال جائحة فايروس كورونا ظهرت أهمية التمريض بقوة، حيث شكل التمريض ركيزة أساسية في خط الدفاع الأول الذي تصدى للجائحة بعد توفيق الله سبحانه.