غرفة المجمعة توقع اتفاقية تدريب مع جامعة المؤسس لرفع كفاءة الموظفين

وفي التفاصيل: قال "الصعيري": إن "الغرفة وضعت وفق استراتيجية مجلس إدارتها الجديد أهمية تأمين البرامج التدريبية لكافة متطلبات أفراد المجتمع وتلمّس احتياجاتهم، والعمل على توفير برامج متعددة تستهدف كافة الشرائح، وقد هيأت الغرفة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس مشاري بن محمد الجربوع؛ كل سبل الدعم لتنفيذ حزمة من الحقائب التعليمية والتدريبية المتنوعة التي تساهم في تنمية الكوادر البشرية".