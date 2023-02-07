غرفة المجمعة توقع اتفاقية تدريب مع جامعة المؤسس لرفع كفاءة الموظفين

وقعت الغرفة التجارية بالمجمعة اتفاقية تعاون مع مركز المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، أمس الاثنين؛ حيث وقع الاتفاقية من طرف الغرفة أمينها العام فهد بن شقير الصعيري، فيما مثل المركز العضو المنتدب للمركز الدكتور عصام بن حسن كوثر.
وفي التفاصيل: قال "الصعيري": إن "الغرفة وضعت وفق استراتيجية مجلس إدارتها الجديد أهمية تأمين البرامج التدريبية لكافة متطلبات أفراد المجتمع وتلمّس احتياجاتهم، والعمل على توفير برامج متعددة تستهدف كافة الشرائح، وقد هيأت الغرفة برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس مشاري بن محمد الجربوع؛ كل سبل الدعم لتنفيذ حزمة من الحقائب التعليمية والتدريبية المتنوعة التي تساهم في تنمية الكوادر البشرية".
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف لدعم الموظفين والرفع من كفاءتهم وجودتهم؛ حيث تهدف الاتفاقية للاطلاع على البرامج التدريبية واعتمادها واختيار أفضل المدربين والإشراف العلمي على البرامج ومتابعة نتائجها وخطط سير العمل. ونقدّم جزيل الشكر لمركز المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة؛ على تعاونهم في تحقيق الأهداف.