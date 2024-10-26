بقيادة "رندة آل مسعود.. "تراحم" تنفذ ورشة الانتقال إلى رحلة في عالم المشاريع

نفذت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة الرياض، اليوم السبت، ورشة عمل حضورية بعنوان "الانتقال إلى رحلة في عالم المشاريع"، قدمتها الدكتورة رندة آل مسعود.
تهدف الورشة إلى تمكين المتطوعين من أبناء مستفيدي اللجنة من تحديد المشاريع المناسبة لهم، واكتساب المهارات الأساسية لإدارة المشاريع. كما تضمنت الورشة تطبيقًا عمليًا بعنوان "قدم مشروعك"، حيث أتيحت للمشاركين فرصة تقديم أفكار مشاريعهم وتلقي التوجيهات العملية لتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظًا من المشاركين الذين قدموا عديد الأفكار الإبداعية، كما تمت مناقشة سبل تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع مستدامة.
تأتي هذه الورشة ضمن جهود "تراحم" لدعم مستفيديها وتزويدهم بمهارات تمكنهم من دخول عالم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي ويحقق استدامة في حياتهم العملية.