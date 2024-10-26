بقيادة "رندة آل مسعود.. "تراحم" تنفذ ورشة الانتقال إلى رحلة في عالم المشاريع

تهدف الورشة إلى تمكين المتطوعين من أبناء مستفيدي اللجنة من تحديد المشاريع المناسبة لهم، واكتساب المهارات الأساسية لإدارة المشاريع. كما تضمنت الورشة تطبيقًا عمليًا بعنوان "قدم مشروعك"، حيث أتيحت للمشاركين فرصة تقديم أفكار مشاريعهم وتلقي التوجيهات العملية لتحويلها إلى مشاريع ناجحة.