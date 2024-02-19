أمير الباحة يطلع على أعمال "جود الإسكان" وينوه بدعم القيادة للخدمات التنموية

اطلع أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على أعمال ومبادرات منصة "جود الإسكان" في المنطقة، والتي تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن).
جاء ذلك خلال استقباله اليوم، أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير إدارة الأصول والمرافق، المهندس عبدالإله بن زيد آل معدي، ومدير التواصل المؤسسي بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) فهد بن عايد العنزي، الذي قدم لسموه شرحاً عن مبادرة جود الإسكان وقصة نجاح المبادرة التي ساهمت في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية للمستفيدين في كافة مناطق المملكة.
ونوه الأمير حسام بن سعود بجهود القيادة الرشيدة لتقديم جميع الخدمات التنموية والخدمية التي تهم وتلامس حياة المواطن لينعم بالراحة والرفاهية، مثمناً العمل الخيري لمنصة "جود الإسكان" الذي يعد أحد ثمار التكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع لخدمة الأسر المستفيدة من برامج الإسكان التنموي.
من جانبه قدّم العنزي شكره لأمير منطقة الباحة، على الدعم والمتابعة لأعمال وخدمات المؤسسة على مستوى المنطقة، وحرص سموه على دعم برامج المؤسسة لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة.
يذكر أن مؤسسة الإسكان التنموي "سكن" هي مؤسسة أهليَّة ذات شخصيّة اعتباريَّة مسـتقلَّة، تعمل على تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني لإيجاد الحلول التنموية المستدامة التي تسهم في تحسين جودة حياة الأسر الأشد حاجة.