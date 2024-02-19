أمير الباحة يطلع على أعمال "جود الإسكان" وينوه بدعم القيادة للخدمات التنموية

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير إدارة الأصول والمرافق، المهندس عبدالإله بن زيد آل معدي، ومدير التواصل المؤسسي بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) فهد بن عايد العنزي، الذي قدم لسموه شرحاً عن مبادرة جود الإسكان وقصة نجاح المبادرة التي ساهمت في توفير أكثر من 19 ألف وحدة سكنية للمستفيدين في كافة مناطق المملكة.