غدًا.. "أمير تبوك" يرعى حفل تكريم الدفعة 29 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

وأعرب المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العمري، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات، عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على رعايته السنوية لحفل تكريم خريجي المدارس، وحرصه على مشاركة أبنائه وبناته فرحة تخرجهم من المرحلة الثانوية وانتقالهم إلى المرحلة الجامعية لمواصلة تميزهم وتفوقهم.