مؤسسة الأمير محمد بن فهد تختتم ورشة «التطوع المستدام.. رؤية سعودية» بالرياض

وشهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين من خلال النقاشات وورش العمل التفاعلية، وتبادل الخبرات والتجارب العملية بين ممثلي الجهات المشاركة، ما أسهم في إثراء مخرجات الورشة وتعزيز الاستفادة منها. واستهدفت الورشة القيادات التنفيذية في الجهات الحكومية والعاملين في القطاع غير الربحي ومسؤولي التطوع في الجامعات والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى قادة الفرق التطوعية من مختلف مناطق المملكة، واعتمدت في محتواها على منهجية تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.