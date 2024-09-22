رئيس جامعة جازان يتوج الفائزين بسباق "ماراثون" اليوم الوطني

توج رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، اليوم الأحد، الفائزين بسباق ماراثون اليوم الوطني، الذي نظمته الجامعة، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب.
جاء ذلك ضمن احتفالات منطقة جازان بذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين، أمام البرج الإداري بالمدينة الجامعية.
وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور يحيى بن علي فقيهي: إن الماراثون الوطني شهد مشاركة أكثر من 391 مشاركًا ومشاركة، في حين انطلق الماراثون المخصص للرجال بمشاركة 222 بداية من الكورنيش الشمالي وانتهاء ببرج الجامعة لمسافة 5 كم.
وأضاف، أن الماراثون المخصص للإناث سينطلق الخميس المقبل، بمشاركة 169 متسابقة.
وقدم "فقيهي" شكره لأمانة المنطقة والجهات الحكومية والأمنية المشاركة في التنظيم.
وتوج رئيس الجامعة الدكتور محمد أبوراسين، بحضور وكلاء الجامعة، الفائزين في مسابقة الماراثون للرجال؛ حيث حصد المركز الأول عبدالعزيز محمد سعد الغامدي، والمركز الثاني سلطان محبوب فرج الصقور، فيما حصد المركز الثالث أحمد حسن محمد عسيري.