"عطاء هنوف" تصحح مفهوماً طبياً خاطئاً وترفع وعي نساء حائل بالتبرع بالدم

أطلقت صحة حائل بالشراكة مع جامعة حائل مبادرة نوعية تهدف إلى تصحيح مفهوم خاطئ كان شائعًا لدى بعض نساء المنطقة حول عدم إمكانية تبرع المرأة بالدم، ما انعكس سلبًا على نسبة مشاركة النساء في هذا الجانب الحيوي.