"عطاء هنوف" تصحح مفهوماً طبياً خاطئاً وترفع وعي نساء حائل بالتبرع بالدم

أطلقت صحة حائل بالشراكة مع جامعة حائل مبادرة نوعية تهدف إلى تصحيح مفهوم خاطئ كان شائعًا لدى بعض نساء المنطقة حول عدم إمكانية تبرع المرأة بالدم، ما انعكس سلبًا على نسبة مشاركة النساء في هذا الجانب الحيوي.
وبادرت حرم أمير منطقة حائل، الأميرة هنوف بنت تركي الفرم، إلى تصحيح هذا المفهوم من خلال مبادرة "عطاء هنوف"، التي تهدف إلى دعم بنوك الدم، وتعزيز ثقافة التبرع بين النساء، وتأكيد أن التبرع بالدم متاح وآمن للنساء، إلى جانب التوعية بأهميته في إنقاذ الأرواح.
وحثّت سموها جميع نساء المنطقة على التفاعل مع الحملة، والمساهمة في نشر ثقافة العطاء الصحي، من خلال الإقبال على التبرع بالدم ضمن المبادرة.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل، ناصر بن سعد المسيعيد، أن المبادرة تأتي في إطار نشر الوعي الصحي، وتفعيل الشراكة مع القطاعات الحكومية والجهات غير الربحية، لتحقيق استدامة في برامج التبرع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وبيّن أن خطة تنفيذ المبادرة تتضمن حملات توعوية، وفعاليات مصاحبة داخل المنشآت الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تنظيم أيام للتبرع بالدم في مواقع متعددة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.