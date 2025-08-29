لقاء بين "الهلال الأحمر" و"وقاية" في نجران لتعزيز التعاون في العمل الوقائي

استقبل مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران، محمد بن علي العسيري، مدير مكتب هيئة الصحة العامة "وقاية" بالمنطقة، محمد علي آل شيبان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل الوقائي.
وشملت الزيارة جولة ميدانية على مركز القيادة والتحكم بفرع الهيئة، حيث اطّلع الوفد على أنظمة الاتصالات، وبرامج العمليات المعتمدة في استقبال البلاغات وترحيلها للفرق الإسعافية، إضافة إلى متابعة البلاغات حتى وصولها إلى موقع الحالة ونقلها إلى المستشفيات.
كما تعرّف الوفد على آليات التنسيق مع المنشآت الصحية لاستقبال الحالات الإسعافية، وما توفره الهيئة من بنية تقنية متقدمة تسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الخدمة.
وفي ختام اللقاء، عبّر "العسيري" عن شكره وتقديره لهيئة الصحة العامة "وقاية" على هذه الزيارة، مشيدًا بأهمية التكامل بين الجهات الصحية. من جانبه، أعرب "آل شيبان" عن سعادته بما شاهده من تطور تقني لدى الهيئة، مثنيًا على جهودها في تقديم خدمات إسعافية متقدمة تخدم المستفيدين بكفاءة عالية.