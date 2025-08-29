لقاء بين "الهلال الأحمر" و"وقاية" في نجران لتعزيز التعاون في العمل الوقائي

وفي ختام اللقاء، عبّر "العسيري" عن شكره وتقديره لهيئة الصحة العامة "وقاية" على هذه الزيارة، مشيدًا بأهمية التكامل بين الجهات الصحية. من جانبه، أعرب "آل شيبان" عن سعادته بما شاهده من تطور تقني لدى الهيئة، مثنيًا على جهودها في تقديم خدمات إسعافية متقدمة تخدم المستفيدين بكفاءة عالية.