مدير "تعليم القويعية" يدشن جائزة الشيخ محمد بن جبرين للتفوق العلمي

وأكد "الزهراني" أن نتائج الجائزة ومخرجاتها ستنعكس بإذن الله بالفائدة على جميع الطلاب والطالبات بما يحقق المنتج التعليمي المتميز والذي يواكب ما يحظى به التعليم من دعم من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين معبّرًا عن خالص شكره وتقديره لأبناء الشيخ محمد بن سليمان بن جبرين "رحمه الله" على مساهمتهم البناءة في دعم وتشجيع التفوق العلمي للطلاب والطالبات.