مدير "تعليم القويعية" يدشن جائزة الشيخ محمد بن جبرين للتفوق العلمي

دشّن مدير تعليم محافظة القويعية صالح بن عبدالله الزهراني جائزة الشيخ محمد بن سليمان بن جبرين للتفوق العلمي والتي تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام بمحافظة القويعية، حيث سيحصل الطالب الفائز على مبلغ مالي وشهادة تفوق علمي.
وأكد مدير التعليم أن الجائزة تنبثق من رؤية تستهدف زيادة التحفيز والتميز لدى طلاب وطالبات مدارس محافظة القويعية وتشجيع ودعم التفوق العلمي من خلال إثارة الدافعية لدى الطلاب والطالبات وتهيئتهم للمنافسة على الجوائز المحلية والعالمية.
وأضاف مدير التعليم أن الجائزة تحفز الطلبة على المشاركة في الأنشطة الصفية واللاصفية داخل وخارج المدرسة وبث روح التنافس الشريف والمساهمة في استمرار التفوق العلمي في المحافظة في شتى المجالات الثقافية والمعرفية وبناء الشخصية المتكاملة للطالب والطالبة.
وأكد "الزهراني" أن نتائج الجائزة ومخرجاتها ستنعكس بإذن الله بالفائدة على جميع الطلاب والطالبات بما يحقق المنتج التعليمي المتميز والذي يواكب ما يحظى به التعليم من دعم من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين معبّرًا عن خالص شكره وتقديره لأبناء الشيخ محمد بن سليمان بن جبرين "رحمه الله" على مساهمتهم البناءة في دعم وتشجيع التفوق العلمي للطلاب والطالبات.
يُشار إلى أن الجائزة أحد البرامج النوعية بإدارة تعليم محافظة القويعية والتي تهدف إلى رعاية الطلاب والطالبات وتشجيعهم على التفوق الدراسي وبث روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب والطالبات وتحقيق رفع طموح أبناء المحافظة للوصول إلى أعلى الدرجات العلمية.