في أجواء وطنية.. "تنمية الأفلاج" تحتفي بموظفيها في اليوم الوطني الـ95

وألقى رئيس الجمعية، مرضي الحبشان، كلمةً أشار فيها إلى جهود الملك المؤسس في توحيد البلاد، مستعرضًا حال المنطقة قبل التوحيد، ومؤكدًا نعمة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الوطن وأبناؤه.