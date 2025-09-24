في أجواء وطنية.. "تنمية الأفلاج" تحتفي بموظفيها في اليوم الوطني الـ95

أقامت جمعية تنمية الأفلاج، مساء اليوم، حفلًا لمنسوبيها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، في أجواء وطنية استحضرت مسيرة التوحيد والنهضة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه.
وألقى رئيس الجمعية، مرضي الحبشان، كلمةً أشار فيها إلى جهود الملك المؤسس في توحيد البلاد، مستعرضًا حال المنطقة قبل التوحيد، ومؤكدًا نعمة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الوطن وأبناؤه.
ودعا "الحبشان" إلى وحدة الصف والدعاء للقيادة الرشيدة، مبرزًا ما تشهده المملكة من نهضة شاملة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وما تحقق من تطورات لافتة في مختلف مجالات التنمية.
يُذكر أن جمعية تنمية الأفلاج كانت قد شاركت مساء أمس في احتفالات الأهالي عبر أركان تعريفية برؤية المملكة 2030، وشهدت إقبالًا واسعًا من الزوار الذين أثنوا على جهود الجمعية ومبادراتها المتنوعة لخدمة المحافظة.