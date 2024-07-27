ضمن موسم جدة.. "عروس البحر" تسهر حتى الصباح على إبداعات "خيرت" و"آمال"

وكان "خيرت" قد قدَّم عزفًا موسيقيًّا متفردًا؛ لاقى تفاعلاً من الجمهور، ثم تجلت آمال ماهر على خشبة المسرح بأغانيها الساحرة، و"تسلطن" الجمهور بمشاركة الموسيقار عمر خيرت؛ إذ قدَّما عرضًا غنائيًّا بقيادة المايسترو وليد فايد مساء أمس الجمعة على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن فعاليات موسم جدة 2024، بتنظيم شركة بنش مارك.