على مساحة 128 ألف متر مربع.. "بلدية الأفلاج" تفتتح حديقة سحاب بعد إعادة تأهيلها

وتأتي هذه الأعمال من بلدية الأفلاج لرفع جودة الحياة، وتهيئة المرافق العامة للأهالي؛ لتكون متنفسًا لهم؛ إذ تشهد الحديقة إقبالاً كبيرًا من العوائل على مدار العام. ‫