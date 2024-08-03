على مساحة 128 ألف متر مربع.. "بلدية الأفلاج" تفتتح حديقة سحاب بعد إعادة تأهيلها

نجحت بلدية محافظة الأفلاج في إعادة تأهيل حديقة سحاب بعد إعادة تأهيلها بمسارات مشي، ومسطحات خضراء، ومناطق ألعاب أطفال، وسارية العَلَم السعودي بارتفاع 60 مترًا.
وتقع الحديقة على مساحة 128 ألف متر مربع. وعملت بلدية الأفلاج على تهيئة الحديقة بزراعة 75 ألف متر مربع منها بالمسطحات الخضراء، إضافة إلى عمل مسارات لرياضة المشي، وتخصيص مناطق ألعاب أطفال.
وتأتي هذه الأعمال من بلدية الأفلاج لرفع جودة الحياة، وتهيئة المرافق العامة للأهالي؛ لتكون متنفسًا لهم؛ إذ تشهد الحديقة إقبالاً كبيرًا من العوائل على مدار العام.