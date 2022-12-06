"صحة جدة" تُحقق المركز الأول في المؤشر العام لقياس الارتباط الوظيفي

ونجحت "صحة جدة" في تحقيق أعلى نسبة في الارتباط الوظيفي، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يعكس الحرص والاهتمام الذي توليه الصحة في جدة لكادرها البشري، وخطواتها المستمرة من أجل تعزيز بيئة عمل محفزة، مشيدة بجهود جميع العاملين الذين أسهموا في تحقيق هذا المنجز.