"صحة جدة" تُحقق المركز الأول في المؤشر العام لقياس الارتباط الوظيفي

حققت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، ممثلةً في إدارة التواصل الداخلي، المركز الأول في المؤشر العام لقياس الارتباط الوظيفي، وفقًا للنتائج التي أعلنتها وكالة الموارد البشرية بوزارة الصحة.
جاء ذلك نظير تميز "صحة جدة" ضمن برنامج قياس الارتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام، والذي بدوره يسهم في تحسين إنتاجية الموظفين والارتقاء بمستوى الأداء وتحسينه المستمر.
ونجحت "صحة جدة" في تحقيق أعلى نسبة في الارتباط الوظيفي، مؤكدةً أن هذا الإنجاز يعكس الحرص والاهتمام الذي توليه الصحة في جدة لكادرها البشري، وخطواتها المستمرة من أجل تعزيز بيئة عمل محفزة، مشيدة بجهود جميع العاملين الذين أسهموا في تحقيق هذا المنجز.