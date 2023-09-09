محافظة بيشة تستعد لإطلاق مهرجان "صفري 2023" الجمعة القادمة

تستعد وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمكتب محافظة بيشة بمنطقة عسير لإطلاق مهرجان "صفري بيشة “2023" منتصف شهر سبتمبر القادم، الذي سينطلق يوم الجمعة الموافق 15 / 09 /2023.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة محمد بن سعود المعاوي خلال زيارته التفقدية لمقر المهرجان، أن جميع اللجان والجهات المشاركة تبذل جهودًا متوالية لتحقيق التطلعات المنشودة، مشيدًا باهتمام الوزير ودعمه لكل ما يخدم نجاح هذا المهرجان.
فيما تعمل اللجان التنظيمية للمهرجان على تجهيز مقر بمساحة تقدر بأكبر من 20000م2، وذلك لمواكبة التطلعات التنموية التي تشهدها منطقة عسير، حيث يشكل مهرجان "صفري بيشة 2023" بعدًا اقتصاديًا متكاملاً، ويعد أيضًا أحد الروابط الاقتصادية المهمة على مستوى المنطقة.