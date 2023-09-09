محافظة بيشة تستعد لإطلاق مهرجان "صفري 2023" الجمعة القادمة

فيما تعمل اللجان التنظيمية للمهرجان على تجهيز مقر بمساحة تقدر بأكبر من 20000م2، وذلك لمواكبة التطلعات التنموية التي تشهدها منطقة عسير، حيث يشكل مهرجان "صفري بيشة 2023" بعدًا اقتصاديًا متكاملاً، ويعد أيضًا أحد الروابط الاقتصادية المهمة على مستوى المنطقة.