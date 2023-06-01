جامعتا "محمد بن فهد" و"الأخوين المغربية" توقعان مذكرة تعاون بالمجالات الأكاديمية والبحثية

وقعت جامعة الأمير محمد بن فهد مذكرة تفاهم مع جامعة الأخوين المغربية وذلك في إطار السعي الذي تبذله الجامعة لتعزيز التعاون بين الجامعات العربية ومد جسور التعاون بينها.
وتفصيلاً، مثّل الجامعة في توقيع مذكرة التعاون، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، فيما مثل الجامعة المغربية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور كريستوفر تايلور، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أمين بنسعيد.
واتفق الطرفان بينهما على التعاون في عدد من المجالات العلمية والأكاديمية ومجالات البحث العلمي والتطوير، كما تم الاتفاق على التعاون في إعداد الدراسات والأبحاث للمشاريع المشتركة بين الطرفين وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات البشرية والمقدرات البحثية والعلمية والتجهيزات المتوفرة لدى كل من الطرفين.
ونصت مذكرة التفاهم بينهما على التعاون في مجال الدراسات المستقبلية، وتبادل الخبرات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.
وتم الاتفاق على التعاون في مجالات التدريب المختلفة من بينها تطوير البرامج والخطط التدريبية، إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، تنظيم الندوات والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قام وفد الجامعة بجولة لمرافق جامعة الأخوين، حيث تعرف الوفد على أهم مرافق الجامعة المختلفة، كما استمعوا إلى شرح عن تاريخ تأسيس الجامعة المغربية والتي يعود تسميتها إلى الملكين الراحلين، الملك فهد بن عبدالعزيز والملك الحسن الثاني، وذلك بعد مساهمة سعودية في تمويل بناء هذه الجامعة.
وتقع جامعة الأخوين عند سفوح جبال الأطلس بمدينة إفران المغربية. بالإضافة إلى جمالها المعماري تتمتع الجامعة بموقع جغرافي باهر وتجهيزات عالية الجودة والحداثة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي الجامعة إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف الجامعات في مختلف دول العالم، خصوصاً الجامعات المتميزة منها بهدف تبادل الخبرات الاكاديمية والعلمية في المجالات المتعددة واستثمار إمكانيات الجامعات المتعاونة وتوجيه طاقاتها لتحقيق أهدافها المأمولة، وانطلاقاً من أهمية هذا التعاون وإيماناً بدوره في الرقي بمؤسسات التعليم العالي.