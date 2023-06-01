جامعتا "محمد بن فهد" و"الأخوين المغربية" توقعان مذكرة تعاون بالمجالات الأكاديمية والبحثية

واتفق الطرفان بينهما على التعاون في عدد من المجالات العلمية والأكاديمية ومجالات البحث العلمي والتطوير، كما تم الاتفاق على التعاون في إعداد الدراسات والأبحاث للمشاريع المشتركة بين الطرفين وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات البشرية والمقدرات البحثية والعلمية والتجهيزات المتوفرة لدى كل من الطرفين.