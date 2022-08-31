"تقنية بنات الرياض" تُعلن الانتهاء من تنفيذ أسبوع التهيئة للمستجدات

كما بيّنت أن الكلية الرقمية كثّفت استعداداتها لاستقبال المتدربات مع مطلع العام التدريبي الجديد، حيث هيّأت الكلية معاملها وقاعاتها، وإعداد عدد من البرامج التعريفية والخدمات المقدمة لهن، بالإضافة إلى أنها نفّذت خلال الأسبوع الحالي لقاءات التهيئة والإرشاد للمتدربات لجميع أقسام الكلية.