"تقنية بنات الرياض" تُعلن الانتهاء من تنفيذ أسبوع التهيئة للمستجدات

نظمت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض برنامجًا لتهيئة المتدربات المُستجدات استعدادًا للعام التدريبي الجديد 1444هـ.
وألقت عميدة الكلية هيفاء عبد الله العتيبي كلمتها خلال برنامج التهيئة والتي أوصت فيها المتدربات المُستجدات على بذل الجهد والجد لتكون لهن بصمة ودور واضح ومفيد في جميع أنشطة الكلية، وتحفيزهن لتحقيق التقدم في مسارهن التقني الذي يعد من أهم أهداف الكلية لتخريج جيل يتمتع بالمعرفة العلمية والخبرة العملية، كما أوضحت وكيلة الكلية للمتدربات حقوقهن وواجباتهن وشددت على الالتزام بأنظمة الكلية والزي الرسمي خلال مشوارهم التقني.
كما بيّنت أن الكلية الرقمية كثّفت استعداداتها لاستقبال المتدربات مع مطلع العام التدريبي الجديد، حيث هيّأت الكلية معاملها وقاعاتها، وإعداد عدد من البرامج التعريفية والخدمات المقدمة لهن، بالإضافة إلى أنها نفّذت خلال الأسبوع الحالي لقاءات التهيئة والإرشاد للمتدربات لجميع أقسام الكلية.
يُشار إلى أن عدد المقبولين خلال الفصل التدريبي الأول ٤١٩ متدربة مستجدة والانتهاء من أسبوع التهيئة بالكلية الرقمية التقنية للبنات بمنطقة الرياض سائلين الله -عز وجل- لهن التوفيق.