"شفيعًا" و"المنارة" توقعان اتفاقية شراكة لتعليم القرآن الكريم لذوي الإعاقة بمكة المكرمة

من ناحيته، أشار "الشريف" إلى أن هذه الاتفاقية ماهي إلا تجسيد للرغبة المشتركة بين الجهتين في خدمة المجتمع، والإسهام الفعال في هذا المجال الخيري العظيم ألا وهو تعليم كتاب الله تعالى، و حرص شركة المنارة المتقدمة على دعم المشاريع التي تخدم المجتمع وتعزز قيمه، وفي طليعتها تعليم كتاب الله تعالى لذوي الإعاقة، كما أعرب عن شكره لجمعية شفيعًا على ما تقدمه من جهود كبيرة هي محل تقدير في هذا المجال القرآني للفئة الغالية ذوي الإعاقة، مؤكداً على أن هذا التعاون سيستمر لاحقاً ليشمل كثيراً من المجالات التي تصب كلها في خدمة كتاب الله تعالى.