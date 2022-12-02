"سلوى الهزاع": التحديات يجب أن تكون وقودًا للضغوط الإيجابية.. ووالدي قادني لطب العيون

وقالت الدكتورة سلوى: حين تخرجت في كلية الطب كنت قدمت على أمريكا وقبلت، في أرقى الجامعات. لكن الدولة لا ترسم السيدة لا تبتعث، من الضروري أن يكون هناك الأب أو الأخ أو الزوج، والشابات اليوم عندهن فرصة لم تكن موجودة لدينا، وقال لي معظم أفراد العائلة: "لا تفكري بالسفر للخارج"، كان من الممكن أن أستسلم، لكن قالوا لي: هناك الرياض فقط، في منتصف الثمانينات ولا يوجد أي برنامج يمكن الشغل فيه.لما كنت طالبة طب ما كنت أحب العيون، لكن عندما بحثت بجميع البرامج، وجدت برنامج طب وجراحة العيون، فدخلت هذا القسم، وطب وجراحة العيون هو الذي اختارني.