جامعة الملك فيصل تُواصل استعداداتها لـ"هاكاثون" الأمن الغذائي 2023م

تُواصل جامعة الملك فيصل، استعداداتها لإطلاق أعمال "هاكاثون" الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، خلال الفترة من 16 إلى 18 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023م، بمقر الجامعة.
يأتي الـ"هاكاثون"، بالتعاون مع شريكيْها الاستراتيجييْن وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي: يهدف الـ"هاكاثون"، إلى دراسة واقع الأمن الغذائي الوطني والعربي والدولي، وتحدياته، وسبل تجاوزها، وبناء استراتيجيات وسياسات مستقبلية تُسهم في تنميته، وتحقق الاستدامة البيئية، إلى جانب تحقيق أهداف استراتيجية الجامعة الداعمة للابتكار، وتوجهات هويتها المؤسسية الرامية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية؛ من خلال تحفيز مجموعة من المبتكرين والمطورين والخبراء في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي.
وللتفاصيل أكثر، يُرجى زيارة صفحة الـ"هاكاثون" على الرابط .