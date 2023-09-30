جامعة الملك فيصل تُواصل استعداداتها لـ"هاكاثون" الأمن الغذائي 2023م

وقال رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي: يهدف الـ"هاكاثون"، إلى دراسة واقع الأمن الغذائي الوطني والعربي والدولي، وتحدياته، وسبل تجاوزها، وبناء استراتيجيات وسياسات مستقبلية تُسهم في تنميته، وتحقق الاستدامة البيئية، إلى جانب تحقيق أهداف استراتيجية الجامعة الداعمة للابتكار، وتوجهات هويتها المؤسسية الرامية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية؛ من خلال تحفيز مجموعة من المبتكرين والمطورين والخبراء في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي.