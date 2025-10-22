رئيس غرفة الطائف يستقبل وكيل وزارة التعليم للاستثمار

استقبل رئيس غرفة الطائف غازي القثامي بمكتبه وكيل وزارة التعليم للاستثمار المهندس عبدالرحمن الهاجري، يرافقه مدير إدارة التعليم بالطائف الدكتور سعيد الغامدي وعدد من مسؤولي الاستثمار في وزارة التعليم.
وشهد اللقاء حضور عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسة لجنة التعليم الأهلي غدير الشهري، حيث بدأ بالترحيب بالضيوف والتأكيد على أهمية الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي بالطائف، الذي تتجاوز حاجته 80% نسبةً إلى عدد الطلاب والطالبات مقارنة بعدد المدارس الأهلية. وأوضح القثامي أن الغرفة التجارية من خلال لجانها المختصة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين في مختلف المجالات، لا سيما قطاع التعليم الأهلي الذي يشهد نموًا متسارعًا، تماشيًا مع مستهدف رفع نسبة الطلاب والطالبات الدارسين في التعليم الأهلي إلى 25%.
وجاء اللقاء عقب ورشة عمل عُقدت بمقر الغرفة بحضور وكيل الوزارة وعدد من مسؤولي التعليم، حيث افتتحت بكلمة للأمين العام لغرفة الطائف عتيق الثقفي، أكد فيها حرص وزارة التعليم على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال ودعم مسارات الاستثمار في التعليم بوصفه ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتنمية الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما أشار الثقفي إلى تطلع غرفة الطائف من خلال مجلس إدارتها وأمانتها العامة إلى تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص استثمارية واعدة تخدم أبناء وبنات الوطن وتدعم مسيرة التنمية والتعليم في محافظة الطائف.
واختُتمت الورشة التي شهدت حضورًا واسعًا من ملاك ومديري ومديرات المدارس الأهلية والعالمية وعدد من المستثمرين والمهتمين بقطاع التعليم الأهلي والخاص، بعرض أبرز الفرص والمبادرات الداعمة لتطوير هذا القطاع الحيوي.