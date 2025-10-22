رئيس غرفة الطائف يستقبل وكيل وزارة التعليم للاستثمار

وشهد اللقاء حضور عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيسة لجنة التعليم الأهلي غدير الشهري، حيث بدأ بالترحيب بالضيوف والتأكيد على أهمية الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي بالطائف، الذي تتجاوز حاجته 80% نسبةً إلى عدد الطلاب والطالبات مقارنة بعدد المدارس الأهلية. وأوضح القثامي أن الغرفة التجارية من خلال لجانها المختصة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين في مختلف المجالات، لا سيما قطاع التعليم الأهلي الذي يشهد نموًا متسارعًا، تماشيًا مع مستهدف رفع نسبة الطلاب والطالبات الدارسين في التعليم الأهلي إلى 25%.