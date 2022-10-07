في يوم المعلم.. طلاب ثانوية العز بن عبدالسلام يستقبلون معلميهم بالورد

احتفلت ثانوية العز بن عبدالسلام بالعاصمة الرياض باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر من كل عام، واشتمل الحفل على العديد من الفقرات التي تبرز دور المعلم ومكانته.
وألقى مدير المدرسة علي القيسي كلمة، تحدث فيها عن فضل المعلم ورسالته ودوره المحوري والكبير في بناء المجتمع وتربية النشء وإعداد جيل واعٍ مثقف واعتباره قدوة نظرًا لما يبذله من جد واجتهاد في سبيل تنمية وغرس القيم والمبادئ السليمة والصحيحة والوطنية في نفوس طلابه.
وتخلل الحفل إلقاء قصائد وكلمات بهذه المناسبة الغالية لعدد من الطلاب باللغتين العربية والإنجليزية، عبروا من خلالها عن مشاعرهم النبيلة تجاه معلميهم، ثم أهدوهم باقات الورد والتقطوا الصور التذكارية معهم بهذه المناسبة.
يشار إلى أن اليوم العالمي للمعلم مناسبة عالمية يُحتفل بها سنوياً في الـ5 من أكتوبر في أكثر من 100 دولة؛ وذلك منذ 1994؛ تكريمًا للمعلمين والإشادة بدورهم، ومدى إسهامهم في تقدم الدول بشكل عام، وأهمية التعليم في حياة الإنسان بشكل خاص.