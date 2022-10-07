في يوم المعلم.. طلاب ثانوية العز بن عبدالسلام يستقبلون معلميهم بالورد

يشار إلى أن اليوم العالمي للمعلم مناسبة عالمية يُحتفل بها سنوياً في الـ5 من أكتوبر في أكثر من 100 دولة؛ وذلك منذ 1994؛ تكريمًا للمعلمين والإشادة بدورهم، ومدى إسهامهم في تقدم الدول بشكل عام، وأهمية التعليم في حياة الإنسان بشكل خاص.