"مجمع الملك عبدالله الطبي" بجدة ينفذ فعالية "صحة الفم والأسنان"

تضمَّنت الفعالية تقديم حزمة من النصائح، بدءاً من الوقوف على طرح أهم التدابير الوقائية للحفاظ على صحة الفم والأسنان، كذلك توجيه المستفيدين بأهمية المواظبة اليومية على تنظيف الأسنان، وتثقيفهم بالخطوات الإرشادية الصحيحة لاستخدام الفرشاة ومعجون الأسنان وخيط الأسنان، وتذكيرهم بأن العناية بالفم والأسنان ونظافتها أمر هام وأساسي للحفاظ على صحة الأسنان واللثة.