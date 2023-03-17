"مجمع الملك عبدالله الطبي" بجدة ينفذ فعالية "صحة الفم والأسنان"

نفَّذ "مجمَّع الملك عبدالله الطبّي" بجدة، ممثلاً بقسم تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، الفعالية التوعوية الصحية للحفاظ على صحة الفم والأسنان، بحديقة الأمير ماجد بجدة، وسط إقبال زوار الحديقة من أهالي مدينة جدة وضواحيها.
ويأتي ذلك انطلاقاً من أهمية الوقاية وأثرها الكبير في تعزيز الصحة، من خلال رفع مستوى الوعي بين مختلف الفئات العمرية وحثَّهم على تحسين نوعية جودة الحياة الصحية باتباع نمط حياة صحي.
تضمَّنت الفعالية تقديم حزمة من النصائح، بدءاً من الوقوف على طرح أهم التدابير الوقائية للحفاظ على صحة الفم والأسنان، كذلك توجيه المستفيدين بأهمية المواظبة اليومية على تنظيف الأسنان، وتثقيفهم بالخطوات الإرشادية الصحيحة لاستخدام الفرشاة ومعجون الأسنان وخيط الأسنان، وتذكيرهم بأن العناية بالفم والأسنان ونظافتها أمر هام وأساسي للحفاظ على صحة الأسنان واللثة.
ومن جانب حذرت الحملة من نتائج عدم الاهتمام بنظافة الأسنان، من مشاكل مثل تسوس الأسنان والتهاب اللثَّة، إضافة إلى التعريف بكيفية حدوث التسوس، وما ينتج عنه من أمراض تؤدي في النهاية إلى الآلام ومشاكل الكلام ونقص الثقة بالنفس.
وركزت الحملة حول الوقت الذي يجب فيه زيارة طبيب الأسنان، كما قامت بعرض المطويات والبروشورات التوعوية الخاصة بصحة الفم والأسنان.
وتُعَّد صحة الفم والأسنان عنصراً رئيسياً للمحافظة على صحة الفرد، وكيف أنَّها تلعب دوراً مهماً في تحسين الصحة العامة للإنسان، حيثُ يعاني معظم أفراد المجتمع من تسوس الأسنان.