أمير الشرقية يطلع على تقارير الأداء التنموي والأمني بالمنطقة

وقال الأمير "سعود": "إن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- تولي كل الاهتمام بجودة حياة المواطن والمقيم وتعتمد المشروعات التنموية التي تساهم في تحقيق هذا الهدف وفق خطط واحتياج كل مدينة ومحافظة".