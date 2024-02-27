أمير الشرقية يطلع على تقارير الأداء التنموي والأمني بالمنطقة

ترأس أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، اجتماع المحافظين الأول للعام 1445هـ، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.
جاء ذلك بحضور نائب أمير الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري الشرطة والمرور، وقائد أمن الطرق بالمنطقة ومحافظي المحافظات.
واطلع أمير الشرقية على عرض من الجهات الأمنية المشاركة ومحافظي المحافظات، حول تقارير الأداء التنموي والأمني في المنطقة.
وقال الأمير "سعود": "إن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- تولي كل الاهتمام بجودة حياة المواطن والمقيم وتعتمد المشروعات التنموية التي تساهم في تحقيق هذا الهدف وفق خطط واحتياج كل مدينة ومحافظة".
وأضاف: "يجب على المحافظين متابعة احتياجات المواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية، والتكامل مع الجهات في المحافظات لإنجاز المشروعات بجودة وإتقان ووفق الجداول الزمنية المقررة من الجهات ذات العلاقة".
واستعرض الاجتماع، التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة، وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية.
كما اطلع على تقرير الحالة المرورية، وما تضمنه من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية.
واستعرض قائد أمن الطرق تقرير الحالة المرورية والأمنية، وتم النقاش حول سير العملية التنموية في المنطقة.