"رافد" تحصد جائزة أفضل مركز اتصال بالشرق الأوسط ضمن فئة "أفضل أساليب العمل 2023"

يُشار إلى أن مركز الاتصال بالشركة والقنوات التابعة له استقبلت خلال العام الدراسي الجاري فقط أكثر من 100 ألف بلاغ واستفسار منها 70 ألف مكالمة هاتفية بما يتجاوز 7 آلاف ساعة تواصل مع العملاء، كما تم العمل على أتمتة البيانات والأنظمة لسرعة تقديم الخدمة من خلال إنشاء صفحة لبيانات المستفيدين، ومعالجة البلاغات والتحديث المستمر للإجراءات الاتصالية، إلى جانب تدريب وتأهيل موظفي مركز الاتصال وتطوير قدراتهم الاتصالية، حيث خصصت الشركة 8 قنوات متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قِبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني CS@rafedsa.com، أو عبر حساب الشركة على منصة تويتر@Rafedcare، إضافة إلى الموقع الإلكتروني www.rafedsa.com<http://www.rafedsa.com