"رافد" تحصد جائزة أفضل مركز اتصال بالشرق الأوسط ضمن فئة "أفضل أساليب العمل 2023"

حصدت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي – جائزة أفضل مركز اتصال بالشرق الأوسط ضمن فئة أفضل أساليب العمل لعام 2023م، وذلك خلال الحفل السنوي الإقليمي لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط (Middle East Call Center/CX Awards)، بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والذي أقامته في مدينة دبي أخيرًا منظمة INSIGHTS العالمية والمتخصصة في استشارات وتطوير مراكز الاتصال في الشرق الأوسط.
من جانب آخر، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن فوزان الشايع، أن حصول "رافد" على جائزة أفضل مركز اتصال بالشرق الأوسط يأتي تتويجًا لجهود الشركة الرامية إلى تطوير منظومة التواصل مع العملاء والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن الشركة عازمة على الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات والممارسات العالمية للتجاوب مع المستفيدين وخدمتهم بكفاءة وجودة عالية وفق أفضل الممارسات المطبقة عالميًا، وذلك سعيًا إلى مواصلة الارتقاء بقطاع النقل التعليمي في المملكة.
ويأتي منح "رافد" هذه الجائزة إثر تطبيق أفضل الممارسات والأساليب العالمية ومنها العمليات الاستباقية لخدمة المستفيد، وتوسيع نطاق الخدمات الذاتية، ومواصلة عمليات التطوير والتحسين المستمرة، مما أهل الشركة لاجتياز معايير الجائزة ومقوماتها، والتي تشمل كفاءة وجودة الإجراءات والأنظمة ومرونة التغييرات حسب متطلبات العميل وجودة البيانات وكفاءة الموظفين، وإدراك إدارات خدمات العملاء بجميع حيثيات ومتطلبات العمل عبر اتباع أحدث الأساليب المبتكرة في هذا المجال.
يُشار إلى أن مركز الاتصال بالشركة والقنوات التابعة له استقبلت خلال العام الدراسي الجاري فقط أكثر من 100 ألف بلاغ واستفسار منها 70 ألف مكالمة هاتفية بما يتجاوز 7 آلاف ساعة تواصل مع العملاء، كما تم العمل على أتمتة البيانات والأنظمة لسرعة تقديم الخدمة من خلال إنشاء صفحة لبيانات المستفيدين، ومعالجة البلاغات والتحديث المستمر للإجراءات الاتصالية، إلى جانب تدريب وتأهيل موظفي مركز الاتصال وتطوير قدراتهم الاتصالية، حيث خصصت الشركة 8 قنوات متنوعة لخدمة المستفيدين والرد على استفساراتهم والتفاعل معهم، من خلال تلقي الاتصالات من قِبل مركز رعاية العملاء على الرقم المجاني 8001231000، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني CS@rafedsa.com، أو عبر حساب الشركة على منصة تويتر@Rafedcare، إضافة إلى الموقع الإلكتروني www.rafedsa.com<http://www.rafedsa.com