"تعليم الطائف" يحتفي بـ 89 طالباً وطالبة من المتميزين في مبادرة "منافس"

يُذكر أن جائزة "منافس" تسعى لتحقيق جملة من الأهداف النوعية من خلال إسهامها في إيجاد طالب مميز مبادر ومنافس عالمياً، وترسيخ قيم الانتماء الوطني والإتقان والانضباط والعزيمة، علاوة عن كونها تحقق رسالة وزارة التعليم في تبني قدرات ومواهب الطلبة المتميزين، وصولاً بهم إلى المراكز العالمية وتمكينهم من الابتكار وقيادة المشروعات الريادية والأعمال التطوعية للمساهمة في بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر.