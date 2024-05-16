"تعليم الطائف" يحتفي بـ 89 طالباً وطالبة من المتميزين في مبادرة "منافس"

احتفت الإدارة العامة للتعليم بالطائف اليوم، بالطلاب والطالبات المتميزين في مبادرة "منافس" على مستوى المدارس ومكاتب التعليم، وعددهم 89 طالباً وطالبة والتي تأتي لتعزيز قيم الاجتهاد والمثابرة وإذكاء روح المنافسة بين الطلبة في جميع المجالات، وبما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الأساسية.
وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أنّ التكريم يأتي تقديراً وتشجيعاً للطلاب والطالبات نظير تميزهم وتعزيزاً للثقة بأنفسهم؛ لتحقيق المزيد من النجاحات إلى جانب تحفيز المنافسة الإيجابية فيما بينهم، مما ينشئ بيئة دراسية إيجابية منافسة تعود بالفائدة على الجميع وصولاً -بمشيئة الله- لتحسين نواتج التعلم وبما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وثمن الدكتور الغامدي، دعم وزير التعليم لانطلاق جائزة منافس الوطنية والتي تأتي امتداداً لدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- وحرصهم على رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030، متمنياً للطلاب والطالبات مزيداً من التميز والنجاح.
يُذكر أن جائزة "منافس" تسعى لتحقيق جملة من الأهداف النوعية من خلال إسهامها في إيجاد طالب مميز مبادر ومنافس عالمياً، وترسيخ قيم الانتماء الوطني والإتقان والانضباط والعزيمة، علاوة عن كونها تحقق رسالة وزارة التعليم في تبني قدرات ومواهب الطلبة المتميزين، وصولاً بهم إلى المراكز العالمية وتمكينهم من الابتكار وقيادة المشروعات الريادية والأعمال التطوعية للمساهمة في بناء وطن طموح واقتصاد مزدهر.