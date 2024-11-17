بحضور طلابها الدوليين.. جامعة الملك خالد تحتفي باليوم الدولي للتسامح بإطلاق حزمة برامج

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة بوحدة التوعية الفكرية جلسة حوارية تحت عنوان "السعودية.. وطن التسامح والاعتدال"، اليوم الأحد، بمركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء؛ حيث شهدت حضورًا لافتًا من الأكاديميين والطلاب الدوليين، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للتسامح واليوم العالمي للطلاب الدوليين، كما أطلقت الجامعة عدة برامج متنوعة تستمر على مدى أسبوع احتفاءً بهذه المناسبة.