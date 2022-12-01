أمين جازان عن تسجيل البن الخولاني في اليونيسكو: تجسيد للرعاية والدعم من القيادة

أكد أمين منطقة جازان المشرف العام على شتاء جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، أهمية تسجيل "البن الخولاني" ضمن التراث الثقافي غير المادي بمنطقة جازان في "اليونسكو"؛ تجسيدًا للرعاية والدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لإبراز ما تزخر به بلادنا من حضارات وثقافات، تتجلى في ما تشهده المملكة من قفزات ثقافية واجتماعية بما يتفق ورؤية المملكة 2030.
وقال الغزواني: إن تسجيل البن الخولاني ضمن برنامج "التراث الثقافي غير المادي" -الذي يعد واحدًا من برامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"- دليلٌ واضح على أهمية البن الخولاني بوصفه ثقافيًّا ذا قيمة عالمية استثنائية للتراث الإنساني والبيئي".
ونوه بجهود أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على دعمهم الدائم لإبراز منطقة جازان ومقوماتها في كل المجلات، وكذلك وزارة الثقافة والقائمين على ملف البن الخولاني؛ وذلك لمتابعتهم مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وصولًا إلى تسجيل البن الخولاني بموقع جزر فرسان، ضمن برنامج التراث الثقافي غير المادي.