أمين جازان عن تسجيل البن الخولاني في اليونيسكو: تجسيد للرعاية والدعم من القيادة

ونوه بجهود أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على دعمهم الدائم لإبراز منطقة جازان ومقوماتها في كل المجلات، وكذلك وزارة الثقافة والقائمين على ملف البن الخولاني؛ وذلك لمتابعتهم مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وصولًا إلى تسجيل البن الخولاني بموقع جزر فرسان، ضمن برنامج التراث الثقافي غير المادي.