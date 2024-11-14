"فلاح بن دهيمان": المتاحف قطاع حيوي وسنعمل على جذب رؤوس أموال جديدة
انتخب اتحاد الغرف التجارية السعودية فلاح سعود بن دهيمان ليكون أول رئيس لـ اللجنة الوطنية للمتاحف بالاتحاد، ويعتبر بن دهيمان أحد أبرز رجال الأعمال المهتمين بالتنمية الثقافية ويملك واحدا من أبرز المتاحف في المملكة.
وثمَّن "بن دهيمان" ثقة المنتخبين له لشغل هذا المنصب، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه المتاحف في الحفاظ على التراث الوطني ما يعزز من أهداف رؤية المملكة 2030، موضحاً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين (يحفظهما الله) تولي التراث السعودي اهتماماً كبيراً مؤكداً على الدور الكبير الذي تلعبه هيئة المتاحف.
وأكد أن اللجنة الوطنية ستعمل بالتناغم مع هيئة المتاحف من أجل جعل المتاحف فضاءات حيوية تعزز التفاعل المجتمعي، من خلال استحداث تجارب تعليمية وترفيهية تستهدف جميع فئات المجتمع وتعزز الدور المنوط بالمتاحف.
وأوضح أن اعتماد اللجنة الوطنية باتحاد الغرف التجارية سيساهم بشكل فعال في دخول رؤوس أموال جديدة في هذا القطاع الحيوي، والذي يتمتع بمستقبل زاهر.
ويعتبر فلاح بن سعود بن دهيمان أحد رجال الأعمال المهتمين بالتراث ويمتلك متحف كبير باسم متحف الدهيمان التراثي ويحتوي على العديد من التحف الثمينة والقطع الأثرية النادرة.