"فلاح بن دهيمان": المتاحف قطاع حيوي وسنعمل على جذب رؤوس أموال جديدة

وثمَّن "بن دهيمان" ثقة المنتخبين له لشغل هذا المنصب، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه المتاحف في الحفاظ على التراث الوطني ما يعزز من أهداف رؤية المملكة 2030، موضحاً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين (يحفظهما الله) تولي التراث السعودي اهتماماً كبيراً مؤكداً على الدور الكبير الذي تلعبه هيئة المتاحف.